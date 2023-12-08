Москва, 8 декабря, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Действующие цены на алкогольную продукцию в России сохранятся до конца января 2024 года, а после новогодних праздников стоит ждать повышения. Об этом сообщают со ссылкой на экспертов «Известия».

Steven Depolo Итальянское вино

Наценка на импортные вина планируется не позже февраля, причём существенная. В середине лета пойдут вверх и цены на российские — на 10%.

По мнению экспертов, на крепкий алкоголь цены после Нового года вырастут незначительно. Так, средняя цена водки в России за год увеличилась на 3%, отечественного коньяка — на 1,5%.

Отмечается, что перед Новым годом серьёзных распродаж вина ожидать не стоит — возможны скидки только на напитки российского производителя.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на всю табачную продукцию и отдельные виды алкоголя.

Законом предусмотрено увеличение с 1 мая 2024 года акцизов на обычные вина до 108 руб. за 1 л, до 112 руб. — в 2025 году и до 116 руб. — в 2026 году. На игристые вина и винные напитки акцизы с мая следующего года поднимут до 141 руб. за 1 л, а также до 147 и 153 руб. в 2025 и 2026 годах.

На креплёные вина крепостью свыше 18% акциз с мая 2024 года вырастет до 643 руб. за 1 л безводного спирта и до 669 и 696 руб. в течение следующих двух лет.