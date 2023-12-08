Пекин, 8 декабря, 2023, 03:20 — ИА Регнум. США теряют своё влияние на Ближний Восток после визита в регион президента России Владимира Путина и его переговоров с коллегами в ОАЭ и Саудовской Аравии, отметил в интервью порталу Kankan News китайский политолог Чжао Лун.

Иван Шилов ИА Регнум Ближний восток и США

«Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе», — сказал эксперт.

Лун привёл слова известной поговорки, сказав, что Путин «одним выстрелом убил двух зайцев».

С точки зрения аналитика, политический подтекст успешных ближневосточных поездок Путина говорит об ограниченности западных санкций против России, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ традиционно поддерживают близкие отношения с США.

Пока помощь Вашингтона на Украине иссякает, дипломатический прорыв России позволит ей увеличить доходы и экономическую устойчивость. Москва и Эр-Рияд заинтересованы в снижении нефтедобычи ради роста цен на рынке, констатировал китайский политолог.

Как сообщало ИА Регнум, для Запада визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию стал тревожным сигналом, считают авторы статьи британского сайта UnHerd. Страны Ближнего Востока всё больше ориентируются на новых союзников, на Западе не могут этому препятствовать. Россия намерена вместе с Саудовской Аравией дедолларизировать глобальную торговлю, а Эр-Рияд отказался наращивать объёмы добычи нефти, помогая тем самым Москве. В Белом доме этим, мягко говоря, разочарованы, резюмировали журналисты.

Политолог-международник, востоковед, арабист, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина предсказала Вашингтону утрату его прежних позиций на Ближнем Востоке. Она пояснила, что Россия не хочет, чтобы в регионе Персидского залива разгорелся большой конфликт. В этом большая разница позиций Москвы и США. ОАЭ и Саудовская Аравия также едины в желании избежать большой войны в этой части света. Аналогичной позиции придерживается Иран, с президентом которого Путин встретился после возвращения в Москву.