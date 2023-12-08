Москва, 8 декабря, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Украинский морской пехотинец Максим Мирончук, который добровольно сдался в плен, рассказал «РИА Новости» о больших потерях киевской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области — высаживающихся военных уничтожают целыми взводами.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Украинец Мирончук — снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ, сдался в плен российской группировки войск «Днепр» на левобережье Херсонской области в первых числах декабря.

По его признанию, в рядах ВСУ много раненых и убитых.

«Двухсотые» и много «трёхсотых». Очень мало нас, почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода остался», — признался пленный.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время есть большие сомнения в том, что Украина сможет построить мощную оборонительную линию, считает военный эксперт Алексей Леонков.

ВСУ потеряли за сутки до 280 военных на краснолиманском направлении. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.