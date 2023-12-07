Москва, 8 декабря, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Обладателями российской телевизионной премии ТЭФИ-2023 как лучшие ведущие шоу стали Николай Цискаридзе и Яна Чурикова.

N1s2.starhit.ru Статуэтка ТЭФИ

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Цискаридзе признан лучшим ведущим развлекательного ток-шоу за ведение программы «Сегодня вечером».

«Мы победители в номинации лучший ведущий развлекательного ток шоу!» — написал 7 декабря Цискаридзе от имени команды программы «Сегодня вечером» в своём Telegram-канале.

Продюсер и актриса Яна Чурикова получила статуэтку ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма за ведение программы «Голос».

Торжественная церемония проходила в Москве в Малом театре.

Как сообщало ИА Регнум, в июне организаторы Национальной телевизионной премии ТЭФИ рассматривали вопрос о введении специальной номинации для военных корреспондентов. По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова, нужно сделать специальную линейку оценок, поскольку освещение СВО многожанровое.

ТЭФИ учредили в декабре 1994 года решением фонда «Академия российского телевидения». Победители получают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.