Вашингтон, 8 декабря, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном заявил, что почти 90% выделенных средств на военную помощь Киеву, было использовано в американском военно-промышленном комплексе, тем самым обеспечивая экономический рост страны.

U.S State Department Энтони Блинкен

По словам Блинкена, 90% американских средств, предназначенных Украине, в действительности были потрачены в США, американскими производителями, что дало возможность создать большее число рабочих мест.

«Больше роста для нашей собственной экономики. Это выигрышная ситуация для всех, поэтому нам необходимо продолжать», — добавил госсекретарь.

Как сообщало ИА Регнум, власти США не гарантируют продолжение финансовой поддержки Украине из-за позиции конгрессменов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Украине грозит катастрофа без поддержки США, считает бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин. Денег от Вашингтона в 2024 году не будет, это «отличный» сигнал для украинского руководства, заявил эксперт.