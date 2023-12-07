Красногорск, 8 декабря, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Впервые представительница России примет участие в туре Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Представит страну на крупном соревновании 20-летняя Наталия Гусева, сообщила 7 декабря пресс-служба Московской областной федерации гольфа.

t. me/mosoblfed_golf Российская гольфистка Наталия Гусева

«Наталия Гусева стала игроком LPGA TOUR. Это одно из самых значимых событий за всю историю российского гольфа. Наталия стала первой, кто этого достиг!» — отметили в федерации.

В сентябре Гусева победила в турнире Black Desert Championship, который входит в серию Epson Tour — второй по значимости женский тур США. Россиянка забрала крупнейший выигрыш в истории, добавили в ведомстве.

Наталия таким образом получила большое количество квалификационных очков для попадания от России на Олимпийские игры 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, окончательное решение об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 будет принято международным олимпийским комитетом в Париже в марте будущего года, заявил глава МОК Томас Бах. Он подчеркнул, что Комитет выступает за участие в Олимпиаде российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию на Украине, не служащих в российской армии и готовых выступать под нейтральным флагом.