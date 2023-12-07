Москва, 8 декабря, 2023, 02:18 — ИА Регнум. В преддверии переговоров с иранской делегацией во главе с президентом Эбрахимом Раиси, российский лидер Владимир Путин дал оценку отношениям двух стран.

kremlin.ru Встреча Путина и Раиси

«У нас отношения развиваются очень хорошо», — сказал президент РФ.

При этом, Владимир Путин акцентировал, что отношения за последний год улучшились в том числе благодаря поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Общими усилиями удалось в 2022 году увеличить товарооборот на 20%.

Президент Ирана также положительно оценил сотрудничество Тегерана и Москвы, добавив, что его нужно продолжать развивать.

Как сообщало ИА Регнум, главы России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили 7 декабря переговоры в Кремле. Они длились более 5 часов.

В разговоре были затронуты как двусторонние, так и международные темы и вопросы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно Путин и Раиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Путин на встрече с Раиси заявил, что воспользуется его приглашением приехать в Тегеран.