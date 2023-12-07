Осло, 8 декабря, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Власти Норвегии в попытке ограничить наплыв украинских беженцев и сделать его более управляемым решили урезать им размер детских пособий. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские беженцы в Норвегии

«За последние недели около 60 процентов всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, приехали в Норвегию. Когда так много людей приезжает в Норвегию за короткий период времени, это создаёт нагрузку на все звенья цепочки», — говорится в релизе.

Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель (Центристская партия) заявила, что власти Норвегии надеются выровнять уровень прибытий с соседними странами. Также меры направлены на содействие более устойчивому уровню миграции. В королевстве хотят сократить использование гостиниц в качестве пунктов приёма лиц, просящих убежища, их станут размещать в «обычных центрах приёма беженцев».

Кроме того, правительство намерено задним числом отменить выплату детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту.

Журналисты телеканала NRK объяснили, что сумма выплат на семью с двумя детьми младше шести лет до этого составляла 42 тыс. крон (около 3,8 тыс. долларов).

В период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года убежища в Норвегии попросили 65,5 тыс. украинских беженцев, из них 20 тысяч детей.

Как сообщало ИА Регнум, норвежские власти решили материально стимулировать украинских беженцев за возвращение на родину. Те, кто добровольно захочет вернуться домой, получат денежное пособие в размере 1,5 тыс. евро.

Авторы статьи в газете Financial Times написали, что украинские чиновники боятся навсегда потерять уехавших на Запад граждан. Относительный достаток, уровень жизни и неопределённость на Украине могут помешать украинцам вернуться домой, считают мэр Харькова Игорь Терехов и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.