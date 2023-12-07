Москва, 8 декабря, 2023, 00:44 — ИА Регнум. В МЧС РФ сообщили, что в Москву спецбортом прилетели дети, которые пострадали при стрельбе в гимназии № 5 в Брянске.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Вертолёт Ми-8 доставил в аэропорт Москвы двоих школьников, их сопровождали врачи», — заверили в ведомстве.

Ранее медики дали согласие на перелёт травмированных детей.

Трое других пострадавших ребят находятся в удовлетворительном состоянии, их лечение продолжается в Брянске.

Как сообщало ИА Регнум, детей доставят в детскую клиническую больницу в Москве. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Утром 7 декабря ученица 8 класса принесла в гимназию отцовское помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре 15-летний подросток в Неклиновском районе Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Нападавшим оказался ученик 9 класса этого же образовательного учреждения, он страдает психическим заболеванием.