Горловка, ДНР, 8 декабря, 2023, 00:40 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки украинскими боевиками погиб подросток, сообщил 7 декабря мэр города Иван Приходько.

Рисунки детей Донбасса Мой дом. 6 лет, Горловка

«В результате обстрела посёлка шахты «Кочегарка» со стороны украинских нацистов погиб 13-летний мальчик», — написал он в своём Telegram-канале.

Известно, что ребёнок погиб в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Горловке из-за обстрелов ВСУ оказались обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова, шахты «6/7», Ртутного комбината и Стальсбыт. Кроме того, получили повреждения офисное здание в посёлке Хладокомбината и стоматология на улице Ушакова.

За расстрел семерых мирных жителей города Мариуполя верховный суд ДНР приговорил 27-летнего украинского морпеха Ивана Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Суд установил, что с 30 марта по 6 апреля 2022 года Таран по приказу командира расстрелял четырёх мирных жителей дома на Никопольском проспекте. Также он расправился с женщиной и ребёнком на Доменной улице. От полученных ранений они скончались на месте. После этого Таран расстрелял двух мужчин, проезжавших мимо на велосипедах.