Вашингтон, 8 декабря, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою нервную реакцию на слова президента Джо Байдена, который в очередной раз назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».

(сс) U.S. Department of State Джо Байден и Тони Блинкен

В Сети активно распространяется видео, где запечатлена реакция Блинкена на слова Байдена. Пользователи отметили, что госсекретарь выглядел ошеломленным, нервно качал головой и сжимал недовольно руки.

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На просьбу журналистов 7 декабря прокомментировать ролик он усмехнулся и объяснил свою реакцию.

«У нас был действительно долгий день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. У меня немного затекла шея. И, вы знаете, такое случается», — цитирует Энтони Блинкена Politico.

По мнению автора статьи в издании Мэта Берга, «если отбросить сарказм, Блинкен признал напряженность в отношениях между двумя странами».

Как передавало ИА Регнум, Блинкена ошеломило заявление Байдена, вновь назвавшего Си Цзиньпина «диктатором». Об этом 16 ноября сообщил телеканал Sky News Australia.

15 ноября президент США вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором». Он отметил, что считает своего китайского коллегу таковым, потому что тот управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от американского.

Блинкен занервничал уже тогда, когда журналистка задала Байдену вопрос о том, продолжает ли он считать китайского лидера «диктатором» после встречи на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. После того как президент утвердительно ответил на вопрос, госсекретарь с досадой покачал головой и несколько нервно сжал руки.

До этого Байден 20 июня также назвал Си Цзиньпина «диктатором». Тогда американский президент указал на то, что сделал такое заявление из-за того, что председатель КНР якобы смутился, узнав новость о том, что в небе над США в феврале 2023 года отклонился от курса китайский аэростат.