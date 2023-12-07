Москва, 8 декабря, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов завил, что прошедший мощный шторм на Чёрном море в конце ноября мог рассеять якорные мины, которые установили киевские боевики. Это несёт опасность для гражданских судов, которые подрываются одно за другим. Об этом Попов рассказал KP.RU.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

«Шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными», — сказал Михаил Попов, добавив, что за время СВО на минах подорвались несколько иностранных судов, в том числе и украинских.

Военные эксперты из России, Грузии, Турции сошлись во мнении, что эта «рогатая смерть» в Причерноморье могла приплыть только со стороны Украины.

По словам Михаила Попова, США и Украина молчат о том, что своими действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы.

«Это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств», — заключил замсекретаря СБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, сильнейший шторм, обрушившийся на полуостров Крым, может повториться ещё несколько раз до конца XXI века, так как в результате изменения климата опасные метеоявления наблюдаются всё чаще. Такой прогноз сделал 29 ноября климатолог Алексей Кокорин.

Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах, когда зашли на необозначенное на картах минное поле в районе города Кременная. Трое из группы, прибывшей на краснолиманское направление по ротации, получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Когда один из них скончался, другие бросили его неподалёку от места подрыва.