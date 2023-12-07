Вашингтон, 7 декабря, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Правительство США не гарантирует продолжение финансовой поддержки Украины из-за позиции конгрессменов, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мы не в состоянии дать это обещание Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела на [Капитолийском] холме», — сказал он.

Представитель Белого дома напомнил, что у Вашингтона осталось несколько недель для согласования помощи, затем выделенные ранее Конгрессом средства закончатся.

Кирби сослался на республиканцев, которые «хотят держать в заложниках эту помощь».

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря законопроект о помощи Украине не прошёл голосование в Сенате США. Проектом предусматривалось выделение дополнительных бюджетных средств для нужд Украины, Израиля и Тайваня в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии. За обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения. Лидер демократов Чак Шумер в последний момент переголосовал на «против», чтобы в последствии вновь вынести законопроект на рассмотрение.

Член палаты представителей Конгресса США Скотт Перри заявил, что американские политики отказываются помогать киевскому режиму из-за коррупции на Украине. США платят за украинское правительство их пенсии, пособия и прочее, тогда как сами не могут позволить обеспечить своих граждан, добавил конгрессмен.

Украине грозит катастрофа без поддержки США, считает бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин. Денег от Вашингтона в 2024 году не будет, это «отличный» сигнал для украинского руководства, заявил эксперт.