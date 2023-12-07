Тель-Авив, Израиль, 7 декабря, 2023, 23:34 — ИА Регнум. ЦАХАЛ сообщила о гибели в ходе боёв в секторе Газа одного из сыновей генерал-лейтенанта запаса, бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота. На данный момент он находится «в статусе министра без портфеля» в так называемом узком военном кабинете Израиля, где принимаются ключевые решения по ведению военных действий в анклаве.

Zuma/TASS Гади Айзенкот

В сообщении Армии обороны Израиля говорится, что сержант запаса Галь Меир Айзенкот погиб в бою на севере сектора Газа. Ему было 25 лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выражая соболезнования родителям погибшего, назвал Галя Айзенкота отважным бойцом и настоящим героем.

В узкий военный кабинет входят несколько человек, в том числе и премьер Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль ликвидировал в секторе Газа двух высокопоставленных членов разведки ХАМАС. Они были убиты в ходе атаки на командный центр разведки палестинского движения.

Один из них участвовал в планировании нападения на Израиль 7 октября.

В телеобращении 5 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по мере продвижения израильских военных на юг сектора Газа палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над анклавом.