Лондон, 7 декабря, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Длительные военные действия России на Украине угрожают не только безопасности европейцев, но и США, заявил в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Алексей Майшев/РИА Новости

Дипломат призвал союзников сосредоточиться на конфликте и помочь Украине.

«Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернётся за добавкой», — сказал глава британского ведомства.

Кэмерон добавил, что считает это достаточно сильным аргументом, который «хорошо заходит».

Как сообщало ИА Регнум, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о возможной «атаке» России на НАТО прозвучали для оправдания расходов США перед налогоплательщиками. В попытке обострить украинский конфликт США потеряли связь с реальностью. Вашингтону следует одуматься и не сеять хаос во всём мире, пытаясь спасти от заката гегемонию США, отметил российский дипломат.

В Кремле заявили, что американские власти продолжают демонизировать Россию с целью продолжить тратить средства своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что Путину ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. По его словам, западные элиты для реализации своих планов прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политические ситуации и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, подчеркнул Путин.