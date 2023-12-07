Москва, 7 декабря, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Из Каира спецбортом МЧС России прилетели в московский аэропорт Домодедово 68 граждан РФ со своими семьями, которые были эвакуированы из Газы.

МЧС России/РИА Новости

Самолет Ил-76 их доставил 7 декабря.

По сообщению МЧС РФ, в Домодедово развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием. Людям оказывается информационная, психологическая и медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в Москву уже девятым рейсом МЧС России 5 декабря прибыли из Каира 120 человек, в числе которых 30 детей.

Пункты временного размещения развернуты в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Спецбортами МЧС уже перевезено более 880 человек, из них свыше 380 детей.

Более 30 человек погибли, десятки ранены в результате удара по жилому дому в центре сектора Газа 5 декабря.

1 декабря боевые действия в секторе Газа возобновились после гуманитарной паузы, начавшейся 24 ноября. К 3 декабря число погибших в анклаве за период обострения превысило 15,5 тыс. человек, свыше 41 тыс. человек получили ранения.