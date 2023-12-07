Богомаз: двоих пострадавших при стрельбе детей доставят спецбортом в Москву
Двоих пострадавших при стрельбе в Брянске детей доставят спецбортом в Москву
Брянск, 7 декабря, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Пострадавших при стрельбе детей в гимназии № 5 Брянска доставят в детскую клиническую больницу в Москве. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона вместе со специалистами Минздрава РФ посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие дети. Он поговорил с врачами, с родителями школьников.
Медики оказали всю необходимую квалифицированную помощь.
«Жизни детей ничего не угрожает. Принято решение двоих детей доставить для дальнейшего лечения в Москву», — добавил Богомаз.
В Брянск уже прибыл спецборт с медицинским модулем.
По словам губернатора, трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.
Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл 7 декабря в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 5.
Специалисты Центра экстренной психологической помощи оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко уточнял, что двое детей, пострадавших при стрельбе, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния. По его словам, помощь пострадавшим оказана в полном объёме. Министр взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской школе.
Утром 7 декабря ученица 8 класса принесла в гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.