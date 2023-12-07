Брянск, 7 декабря, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Пострадавших при стрельбе детей в гимназии № 5 Брянска доставят в детскую клиническую больницу в Москве. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза

Глава региона вместе со специалистами Минздрава РФ посетил детскую областную больницу, где находятся пострадавшие дети. Он поговорил с врачами, с родителями школьников.

Медики оказали всю необходимую квалифицированную помощь.

«Жизни детей ничего не угрожает. Принято решение двоих детей доставить для дальнейшего лечения в Москву», — добавил Богомаз.

В Брянск уже прибыл спецборт с медицинским модулем.

По словам губернатора, трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл 7 декабря в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 5.

Специалисты Центра экстренной психологической помощи оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко уточнял, что двое детей, пострадавших при стрельбе, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния. По его словам, помощь пострадавшим оказана в полном объёме. Министр взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской школе.

Утром 7 декабря ученица 8 класса принесла в гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.