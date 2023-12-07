Киев, 7 декабря, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Катастрофическая ситуация вскоре грозит Украине без поддержки помощи со стороны США, заявил 7 декабря бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Всё, денег от Штатов не будет, уже Сенат проголосовал ничего не давать, «отличный» сигнал для Зеленского и Украины. <…> Произошёл огромнейший провал, катастрофа, денег от США в 2024 году не будет», — отметил он на своём YouTube-канале.

Соскин также указал на провал украинского контрнаступления, в результате которого Украина понесла огромные потери и затраты. В стране на данный момент происходит политический и военный раскол. Результатом деятельности главы киевского режима Владимира Зеленского стала демографическая и финансово-экономическая катастрофа. Реальность такова, что теперь началась международная изоляция, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря издание Responsible Statecraft написало, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией в США. Республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву. Кроме того, исчезли старые аргументы о том, что на карту якобы поставлен свободный мир или что обязательства США перед украинцами являются вопросом морали. Подобное уже происходило с Ираком и Афганистаном во время президентских дебатов 2012 и 2016 годов.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко считает, что Украина уже не получит помощь от США в 2023 году. Вероятность этого очень мала и с каждым днём снижается, а альтернативных «инвесторов» у Киева среди европейских стран также не наблюдается, сказала эксперт. Украина оказалась в очень сложном зависимом положении, когда приходится надеяться на разрешение финансового вопроса в американском Конгрессе. По мнению Войко, это может серьёзно повлиять на украинское руководство.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США.