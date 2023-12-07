Москва, 7 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси после переговоров в присутствии делегаций, продолжили встречу в Кремле в формате рабочего обеда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси

«Ещё идёт расширенный состав. Министры говорят по направлению», — добавил Песков.

Встреча двух лидеров продолжается уже более четырёх часов.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин заявил, что обсудит с иранским коллегой Ибрагимом Раиси развитие транспортного коридора Север — Юг.

17 мая 2023 года президент РФ по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара.

Путин на встрече с Раиси заявил, что воспользуется его приглашением приехать в Тегеран.