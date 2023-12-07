Путин и Раиси продолжили переговоры в формате рабочего обеда
Путин и Раиси продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда
Москва, 7 декабря, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси после переговоров в присутствии делегаций, продолжили встречу в Кремле в формате рабочего обеда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ещё идёт расширенный состав. Министры говорят по направлению», — добавил Песков.
Встреча двух лидеров продолжается уже более четырёх часов.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин заявил, что обсудит с иранским коллегой Ибрагимом Раиси развитие транспортного коридора Север — Юг.
17 мая 2023 года президент РФ по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара.
Путин на встрече с Раиси заявил, что воспользуется его приглашением приехать в Тегеран.