Москва, 7 декабря, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодёжи Султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом в шутку попросил не слишком хвалить главу ВТБ Андрея Костина.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

В ходе беседы принц, говоря об инвестициях Омана в экономику России, отметил, что власти страны очень ценят участие Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами.

«Правда господин Костин очень эффективный менеджер. Но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», — заметил Путин.

Сам Костин на это ответил, что готов стать и принцем.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин пошутил и во время встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Российский лидер попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и с улыбкой отметил, что во время поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря хотел заехать и в Тегеран, но уже было запланировано, что переговоры с Раиси пройдут в Москве.

«Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. К коллегам пролетал прямо над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться. Но мне говорят: «Уже президент собрался вылетать в Москву», — с улыбкой рассказал Путин.

Раиси в ответ отметил, что президента России были готовы принять и в Иране.