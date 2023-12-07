Пекин, 7 декабря, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в возможном нападении на Европу, пишет 7 декабря интернет-издание Asia Times.

dpa/picture-alliance/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин

«Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнёт нападения на Европу. Однако объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в ЕС», — говорится в статье.

В материале отмечается, что нет никаких признаков того, что Россия намерена «расширяться» в сторону Восточной Европы или Прибалтики, как нет никаких и разведданных, которые бы подтверждали тезис шефа Пентагона о возможном вторжении в эти страны.

«Аргумент Остина является ложным и вводит в заблуждение», — резюмирует Asia Times.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джозеф Байден также заявлял, что в случае успешного завершения специальной военной операции Россия атакует страны НАТО. Такое развитие событий приведёт к втягиванию США в военный конфликт, уточнил он.

США с Украиной надолго, заявил на фоне задержки в утверждении нового запроса о помощи Киеву Ллойд Остин. Он напомнил, что около $27 млрд из предыдущих пакетов военной помощи Киеву были инвестированы в американский ВПК в рамках контрактов на производство оружия для Украины.

Ранее сообщалось, что администрация США и парламент страны пока не смогли прийти к соглашению о порядке выделения новых средств для военных нужд Украины. Представители республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи Украине отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.