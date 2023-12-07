Карлсруэ, Германия, 7 декабря, 2023, 20:54 — ИА Регнум. В немецком городе Карлсруэ рождественский базар на центральной площади открыли русские исполнители с песнями «Очи чёрные» и «На тройке с бубенцами», которые публика восприняла с удовольствием, передаёт корреспондент ИА Регнум.

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Большую часть населения города составляют выходцы из Казахстана и Украины. Зрители подпевали и хлопали исполнителям, ни один из собравшихся на праздник граждан не выразил неудовольствие из-за того, что песни исполняются на русском языке.

Рождественские базары в Германии традиционно открываются в начале декабря и длятся до католического Рождества — 25 декабря. Это единственный период, когда на улице официально разрешено распивать алкогольный глинтвейн, который на таких ярмарках активно продают в специальных палатках. Все немцы с удовольствием посещают такие праздничные базары.

Ранее сообщилось, что трек рэпера из Германии Liaze, родившегося в семье выходцев из России, со словами и музыкой из «песенки крокодила Гены» ворвался в топ немецкого YouTube и набрал миллионы просмотров. Песня понравилась и русским, которые давно переехали в Германию, и немцам, которые отмечали в комментариях очень милую и запоминающуюся мелодию.

Правда, позднее ИА Регнум выяснило, что Liaze обманул свой лейбл. Музыкант заявил боссам студии звукозаписи, что договорился с семьёй легендарного композитора Владимира Шаинского и уладил все вопросы по авторским правам. Наследники Шаинского сейчас ведут с лейблом рэпера Liaze переговоры.