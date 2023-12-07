Нью-Йорк, США, 7 декабря, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Власти Украины хотят отказаться от западного оружия и начать производить собственное на фоне трудностей с одобрением законопроекта о помощи Киеву в сенате Конгресса, сообщает The Wall Street Journal.

dpa/picture-alliance/ТАСС

При этом, по оценкам издания, восстановление оружейной промышленности Украины займет годы, а западные производители вряд ли будут создавать самое современное оружие на территории этой страны.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин, в свою очередь, заявил 7 декабря, что организация совместного производства Украиной и США снарядов калибра 155 мм займет минимум два года и начало его функционирования в 2024 году невозможно.

«Совместное производство с американскими компаниями, организация такого производства занимает минимум два года, поэтому про 2024 год не идёт речь», — сказал он.

Камышин также признал, что размещение производств на Украине является риском для американских оборонно-промышленных компаний.

Ранее агентство Reuters поделилось новым перечнем запрашиваемой Киевом военной техники. Министерство обороны Украины попросило США предоставить в том числе системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, самолёты F-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолёты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. При этом власти США пока не смогли согласовать предоставление нового пакета финансовой помощи ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Процедурное голосование не состоялось. В Белом доме запросили у Конгресса выделение дополнительных бюджетных средств в размере $106 млрд, из них на помощь Украине предусматривалось $61 млрд.