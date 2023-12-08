Москва, 8 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе сервис «Правовой гид» для всех пользователей. Теперь малый и средний бизнес может бесплатно получить разъяснения по юридическим вопросам.

Chuiandlau.com.hk Юрист

Задача сервиса — предоставить предпринимателям необходимую информацию правового характера по вопросам, связанным с началом бизнеса, оформлением документов, заключением договоров, соблюдением обязательных требований и другим, с которыми бизнес сталкивается в своей повседневной деятельности.

«Одна из проблем МСП заключается в ограниченности штата. Редкие малые и уж тем более микропредприятия могут позволить себе содержать штатных юрисконсультов», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом юридические вопросы возникают регулярно, поясняет он. По словам Исаевича, Корпорация МСП регулярно получает обращения с просьбами разъяснить, проконсультировать, подсказать в решении каких-то проблем. «Видя большой запрос, было принято решение запустить «Правовой гид». Это сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, который будет доступен всем пользователям бесплатно в режиме 24/7», — добавил Исаевич.

Тестирование «Правового гида», по его словам, шло с середины ноября. Приглашение на участие в бета-запуске получила часть пользователи МСП.РФ. Они могли направить интересующие их юридические вопросы и получить на них ответы, попутно сообщая о выявленных ошибках в работе сервиса.

За время тестовой эксплуатации в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей. «Мы увидели, что они сталкиваются с самыми разнообразными ситуациями, в которых им требуется помощь. Среди вопросов, на которые наши специалисты уже ответили, — как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие», — добавил Александр Исаевич, отметив, что «Правовой гид» создан для получения информации, а для жалоб и решения проблем на МСП.РФ действует «Сервис 360».

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.