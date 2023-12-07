Тель-Авив, Израиль, 7 декабря, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Израиль ликвидировал в секторе Газа двух высокопоставленных членов разведки палестинского движения ХАМАС. Об этом 7 декабря сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

«ЦАХАЛ ликвидировала двух высокопоставленных сотрудников разведывательного подразделения ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены движения были убиты в ходе атаки на командный центр разведки ХАМАС.

В ЦАХАЛ заявили, что один из них участвовал в планировании нападения на Израиль 7 октября.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 6 декабря в видеообращении к нации заявил, что израильские силы окружают дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. По его словам, поимка Санвара является лишь вопросом времени.

В телеобращении 5 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по мере продвижения израильских военных на юг сектора Газа палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над анклавом.