Лондон, 7 декабря, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является очень умным и благовоспитанным джентльменом — такую оценку российскому лидеру дала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си».

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль и президент России Владимир Путин

Отвечая на вопрос собеседника о том, какое впечатление произвёл на неё Путин, Кнайсль назвала его «благовоспитанным джентльменом».

«Он очень умный джентльмен, именно джентльмен — я таких встречала очень мало. Он соответствует стандарту благовоспитанного джентльмена», — сказала экс-глава австрийского МИД журналисту.

Кнайсль отметила, что Путин соответствует образу джентльмена, который описала английская писательница Джейн Остин в романе «Гордость и предубеждение».

В конце августа 2023 года стало известно, что Карин Кнайсль переехала в деревню Петрушово Касимовского района Рязанской области. Тогда, по данным СМИ, бывшая глава австрийского МИД завела знакомства с соседями и выступала в местном клубе с лекцией по вопросам экологии. Кнайсль также сообщила, что приступила к написанию книги про ситуацию в Европе, а также занялась русским языком.

Через некоторое время экс-глава австрийского МИД рассказала, что рязанская деревня для неё лучше отдыха на Мальдивских островах. Она также добавила, что не проживает в Петрушово постоянно, а просто арендовала маленький деревенский дом.

Политик возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Замуж она вышла в 2018 году. На свадьбу в том числе пригласили Путина. Фото, где глава МИД танцует с российским президентом, получило большую известность. При этом Кнайсль вскоре развелась.

Она покинула Австрию в сентябре 2020 года. Сначала она переехала во Францию, но вскоре покинула эту страну, жалуясь на преследования из-за её сотрудничества с Россией. Перед переездом в Россию Кнайсльпроживала в Ливане.