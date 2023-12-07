Берлин, 7 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер может стать теневым канцлером вместо Олафа Шольца из-за срыва согласования бюджета на 2024 год, пишет 7 декабря немецкий журнал Focus.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Министр финансов Германии Кристиан Линднер и канцлер Германии Олаф Шольц

«По сути, это делает Кристиана Линднера теневым канцлером. Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на проекты каких министерств ещё есть деньги», — говорится в статье.

Ранее издание Financial Times отмечало, что правительство Германии не справилось с экономическим кризисом, а выстроенная канцлером Шольцем система рухнула как карточный домик из-за изъятия из бюджета €60 млрд.

В статье говорится, что 27 ноября Конституционный суд Германии вынес решение, согласно которому правительство Шольца нарушило конституцию страны, дважды использовав кредитные линии не по назначению. Это решение в Германии назвали ударом по финансовой политике главы правительства.

Газета Der Tagesspiegel 21 ноября сообщила, что в германском госбюджете на 2024 год образовалась «дыра» в €60 млрд. Конституционный суд запретил министерствам и ведомствам брать финансовые обязательства. Расходы и бюджет в целом оказались замороженными. В связи с этим издание отметило, что Киев останется без финансирования со стороны Берлина.

В ФРГ 23 ноября правая партия «Альтернатива для Германии» призвала правительство Шольца подать в отставку. По данным социологов, 66% жителей Германии считают, что Шольц не справился с кризисом в стране.