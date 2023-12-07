В Петербурге двух полицейских задержали за покровительство грабителям
Санкт-Петербург, 7 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержаны двое полицейских за покровительство грабителям. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти.
«В результате комплекса мероприятий оперативниками управления уголовного розыска совместно с коллегами из управления собственной безопасности регионального главка МВД пресечена противоправная деятельность группы граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 ноября был избит и ограблен 37-летний житель Петербурга. Его бывшая сожительница обратилась к злоумышленникам, чтобы те забрали у него финансовую компенсацию. В итоге они похитили у него 160 тыс. рублей.
Установлено, что содействие злоумышленникам оказывали два сотрудника Выборгского района города. Они доставили потерпевшего в отделение и составили в отношении него протокол об административном правонарушении, чтобы предупредить возможные заявления в правоохранительные органы.
В ведомстве добавили, что собранные материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.
Как передавало ИА Регнум, 6 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны действующие и бывшие силовики по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года. Участникам группировки инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.