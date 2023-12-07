Санкт-Петербург, 7 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержаны двое полицейских за покровительство грабителям. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«В результате комплекса мероприятий оперативниками управления уголовного розыска совместно с коллегами из управления собственной безопасности регионального главка МВД пресечена противоправная деятельность группы граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 ноября был избит и ограблен 37-летний житель Петербурга. Его бывшая сожительница обратилась к злоумышленникам, чтобы те забрали у него финансовую компенсацию. В итоге они похитили у него 160 тыс. рублей.

Установлено, что содействие злоумышленникам оказывали два сотрудника Выборгского района города. Они доставили потерпевшего в отделение и составили в отношении него протокол об административном правонарушении, чтобы предупредить возможные заявления в правоохранительные органы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851453" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В ведомстве добавили, что собранные материалы направлены для дальнейшей юридической оценки в следственные органы.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны действующие и бывшие силовики по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года. Участникам группировки инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.