Буэнос-Айрес, 7 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. На инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея Россию будет представлять посол Дмитрий Феоктистов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов

«Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России», — сказали в посольстве.

По информации агентства, приглашение российской стороне участвовать в церемонии инаугурации направили по линии министерства иностранных дел Аргентины.

Как передавало ИА Регнум, ранее МИД РФ сообщил, что представители России были приглашены на инаугурацию избранного Милея, которая состоится 10 декабря. Тогда во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, кто именно отправится в Аргентину на церемонию, но отметили, что «на ней будет представитель Российской Федерации».

Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине 19 ноября 2023 года, набрав около 56% голосов избирателей.

Политик является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Милей не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Кроме того, Милей неоднократно заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией (из-за несогласия с их политикой) в пользу США и Израиля.