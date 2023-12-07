Москва, 7 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы ещё раз доказало, что режим Владимира Зеленского является террористическим. Об этом 7 декабря написал бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на сайте «Другая Украина».

Ирина Яковлева/ТАСС Виктор Медведчук и Илья Кива

«Зеленский ещё раз доказал, что он террорист и режим, установленный им в Украине, террористический», — написал Медведчук.

Он добавил, что для кровожадной киевской власти становится обычным делом физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей.

В качестве примеров он привёл убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Олега Царёва, Захара Прилепина.

«Украинский диктатор явно ошалел от безнаказанности и требует всё новой крови», — отметил Медведчук.

Как передавало ИА Регнум, Кива был убит выстрелами в упор 6 декабря в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. Рабочая версия — убийца стрелял два раза в спину жертвы. Одна из пуль попала в голову, другая — в область сердца.

Поиски предполагаемого убийцы Кивы идут фактически по всему Центральному федеральному округу. Правоохранители не исключают, что исполнитель убийства уже покинул Россию.

Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство причастно к убийству Кивы. По его словам, экс-депутат был убит в ходе спецоперации. Также он заявил о намерении продолжить подобного рода акции.