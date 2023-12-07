Москва, 7 декабря, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Иностранные предприниматели оставили в России много бизнесов, которые российским игрокам остаётся только «подбирать», заявил 7 декабря глава «Норильского никеля» Владимир Потанин на форуме «Россия зовёт!».

Владимир Смирнов/ТАСС Президент компании «Норникель» Владимир Потанин

«Иностранные инвесторы столько нам всего оставили, что только подбирай», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, во время выступления на форуме президент РФ Владимир Путин сообщил, что иностранный бизнес хочет работать в России, несмотря на давление, которое оказывают на этих предпринимателей чиновники западных стран.

По его словам, общее число иностранных компаний, работающих в России, не только не сокращается, но даже растёт — за период с марта 2022 по ноябрь 2023 года этот показатель увеличился почти на 1500. Он отметил, что российский бизнес у уходящих компаний всё «перехватил и пошёл вперёд».

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Российский лидер также подчеркнул, что действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями. Европейские юрисдикции прежде считались «тихими гаванями», но перестали быть таковыми, поскольку теперь там действует принцип «свой — чужой», отметил президент. Запад пытается искусственно сдержать рост «глобальной периферии», которую он привык использовать как свою колонию, добавил Владимир Путин.