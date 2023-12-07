Краснояружский район, Белгородская область, 7 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли село Графовка Белгородской области, повредив три дома и административное здание, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены заборы в трех частных домовладениях, также повреждена беседка и фронтон административного здания», — сказал Гладков.

Глава региона также добавил, что в светлое время суток комиссия по оценке ущерба приступит к замерам и восстановительным работам.

Днём ранее, 6 декабря, Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района. Обошлось без пострадавших. Была повреждена линяя электропередачи.

Также 6 декабря губернатор заявил, что ВСУ нанесли по территории Белгородской области за сутки около 70 ударов.