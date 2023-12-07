Москва, 7 декабря, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, нужно прекратить «засилье Запада» и начать строить новые отношения, заявил 7 декабря наследный принц Омана, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851445" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также принц согласился с мнением российского лидера о том, что нынешнее развитие ситуации во всём мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран.

Наследный принц Омана заявил о необходимо создавать новые международные экономические центры. По его мнению, такие центры, с учётом факторов населения, природных богатств и ресурсов, могут располагаться в Азии и Африке.

«А с учётом стратегического положения Ближнего Востока представляется перспективным участие этого региона в стратегических логистических и инфраструктурных проектах», — добавил он.

7 декабря, выступая на форуме «Россия зовёт!», Владимир Путин заявил, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Путин подчеркнул, что Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности, в то время как США, по его словам, эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

Обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов отмечал, что Оман стал важным субъектом российских внешнеполитических и внешнеэкономических связей в период проведения спецоперации. Об интенсификации контактов между двумя странами свидетельствует первый начиная с 2016 года визит главы МИД России Сергея Лаврова в Маскат и визит министра иностранных дел султаната в Москву в июле 2023 года, который проходил в рамках переговоров «Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ)», указывал эксперт.

Кроме того, в сентябре 2023 года Оман посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, что подтвердило наличие общих точек соприкосновения между РФ и султанатом в сфере обороны и безопасности, отмечал автор.