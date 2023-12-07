Нью-Джерси, США, 7 декабря, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Оттенок Peach Fuzz стал цветом 2024 года по версии института цвета Pantone, говорится в сообщении, размещённом на сайте организации.

Pantone

«Peach Fuzz 13-1023 отражает наше желание лелеять себя и других. Это бархатный нежный персиковый оттенок, чей общий дух обогащает разум, тело и душу», — сказано в публикации.

Организация описала этот оттенок как тёплый и уютный, он говорит о стремлении к единению с окружающими. В Pantone полагают, что подобный цвет создаёт связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

По словам директора института Леатрис Эйземан, слова которой приводятся на сайте организации, этот оттенок резонирует с состраданием и соединяет молодое с вечным.

Выражение peach fuzz переводится на русский язык как «пушок» — мягкий ворс, который покрывает кожуру персика.

В 2022 году тот же институт объявил главным цветом Pantone 18-1750 Viva Magenta — карминовый (или вибрирующий) красный, который, согласно формулировке экспертов, демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение.