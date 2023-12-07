Копенгаген, 7 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, в том числе Корана. Об этом 7 декабря сообщает агентство France presse (AFP).

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

«Датский парламент принял закон, запрещающий сожжение Корана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за принятие закона проголосовали 94 парламентария, 77 — против.

Как сообщало ИА Регнум, в Дании прошла серия акций, на которых сжигали Коран. Участники правоэкстремистской группы «Датские патриоты» 22 июля сделали это возле посольства Ирака в Копенгагене. 25 июля члены этой же организации сжигали священную для мусульман книгу дважды: возле посольств Турции и Египта.

После нескольких таких акций правительство Дании задумалось об ограничениях мероприятий с сожжением Корана. В правительстве страны 30 июля заявили, что рассмотрят вопрос о введении ограничений на проведение акций с сожжением Корана и с подобными способами оскорбления чувств представителей других стран, культур и религий.