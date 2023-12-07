Москва, 7 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России сохраняет свой прогноз по уровню инфляции в стране по результатам 2023 года в 7,5%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

Владимир Трефилов/РИА Новости

«По инфляции пока идём на 7,5%. Сохраняем эту оценку», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, в докладе Центрального банка РФ о денежно-кредитной политике сказано, что годовая инфляция в России постепенно начнёт снижаться весной 2024 года. Согласно прогнозу, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвёртом квартале 2023 года, а по итогам года составит 7–7,5%.

В ЦБ подчеркнули, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи отметки в 4%.

Ключевая ставка Центробанка 27 октября была увеличена с 13% до 15%. Такое решение в ЦБ объяснили тем, что инфляционное давление в стране значительно усилилось, а устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, в то время как темпы роста кредитования остаются высокими.