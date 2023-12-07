Москва, 7 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Цех по производству ЖБИ и металлоконструкций «Электрозавода» загорелся в Москве, сообщили 7 декабря в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возгорание происходит по адресу: улица Электрозаводская, 21, строение 48. Горит лакокрасочный цех», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, площадь пожара составила 50 кв. метров, работники покинули цех самостоятельно. Ведётся тушение пожара.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря в производственно-складском помещении завода, расположенного на Открытом шоссе в Восточном округе Москвы, произошёл пожар. В момент возгарания людей в здании не было. Тушение пожара осложняла высокая нагрузка, в здании находились горючие материалы.

Площадь пожара на пике составляла около 2 тысяч кв. метров, для ликвидации возгорания привлекались 150 человек личного состава и 50 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара.