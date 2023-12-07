Москва, 7 декабря, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Россия и Иран активно ведут работу по всем направлениям, включая и энергетику, заявил 7 декабря в начале встречи с иранским коллегой Эбрахимом Раиси президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси

Товарооборот двух стран уже почти достиг отметки в 5 млрд долларов, только за 2022 год он вырос на 20%, сказал президент.

В ходе встречи лидеры намерены обсудить в том числе ситуацию в Палестине, рассказал также Владимир Путин.

Президент попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана и отметил, что во время поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря хотел заехать и в Тегеран, но уже было запланировано, что переговоры с Раиси пройдут в Москве.

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