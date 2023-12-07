Москва, 7 декабря, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Производительность труда в России страдает не от избытка бухгалтеров или охранников, а от недостатка инвестиций в передовые технологии и эффективность управления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 декабря заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Евгений Биятов/РИА Новости

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников выразил мнение, что чрезмерное количество охранников и бухгалтеров скверно сказывается на производительности труда в России.

Однако, как заметил Сафонов, в действительности на рост производительности труда влияет несколько факторов. Во-первых, это технологические процессы и оборудование. Как пояснил профессор, в России предприниматели долгое время эксплуатируют то, что было создано при СССР.

«Во-вторых, это объёмы производства. Чем больше производится на одном предприятии продукции, тем выше производительность труда. А это во многих аспектах зависит от потребительской способности населения и юридических лиц. К сожалению, у нас ограниченное количество массовых производств. Мы не производим столько самолётов, сколько производили до 1990 года, то же с автомобилями, сельскохозяйственной техникой», — констатировал экономист.

В-третьих, это сама организация производства и эффективность управления. Сафонов напомнил, что только сейчас в РФ появился проект бережливого производства от государства.

«И конечно, производительность труда зависит от самой структуры экономики. Чем больше в ней секторов, использующих низкоквалифицированных работников, тем ниже в стране производительность труда. В США охранников и бухгалтеров не меньше, но там не собираются повышать производительность труда за счёт их сокращения, — заметил Сафонов. — Главное направление наращивания производительности труда — это инвестиции в передовые технологии и рост внутреннего потребительского спроса».

Однако доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец обратила внимание на то, что основные причины низкого уровня производительности труда связаны с низким уровнем автоматизации, цифровизации, неравномерной нагрузкой работников, неоправданно большой численностью персонала в отдельных бизнес-процессах.

«В том числе, может быть, и за счёт бухгалтеров и охранников, — признала она. — Но это право работодателя — определять численность и важность тех или иных должностей. А может быть, стоит ещё обратить внимание на излишнюю бюрократию и отчётность, из-за которой растёт численность персонала во многих организациях. Это тоже существенный резерв рабочей силы».

По её мнению, повышать производительность труда необходимо через оптимизацию бизнес-процессов, эффективное нормирование труда, внедрение передовых достижений. Но для этого у компаний должны быть соответствующие финансовые возможности.

В свою очередь, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что численность бухгалтеров в России составляет 4% трудящегося населения (3428 тысяч человек). Охранников ещё больше, около 1,5 миллиона человек, или 5% от всех мужчин трудоспособного возраста.

«На первый взгляд, даже если сократить их численность на 30%, производительность труда вырастет в полтора раза, однако производительность труда считается не по зарплате, а по ВВП. В прошлом году он снизился на 2,1%. То есть новой стоимости товаров мы создали меньше, а количество работающего населения осталось примерно тем же. Отсюда и падение производительности», — объяснила она.

Между тем рост зарплат должен обеспечиваться именно новой стоимостью, которую производят не только рабочие, но и все работники предприятия в целом.

«Без охраны и бухгалтерии не обойтись, особенно в оптовой и розничной торговле, и по стечению обстоятельств именно в этой отрасли произошло максимальное падение — почти 13%. Но обвинять в падении исключительно работников этих профессий ошибочно, так как основной фактор в данном случае — уровень покупательной способности населения», — подытожила она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Решетникова, в РФ имеют место завышенные требования безопасности. Он полагает, что можно было бы заменить охранников камерами и вывести данные в единый центр наблюдения. Кроме того, отметил Решетников, тысячи бухгалтеров трудоустроены благодаря тому, что положения по бухучету меняются слишком часто, это требует постоянно перенастраивать системы.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика России практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы и для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда.

В свою очередь, в начале сентября 2023 года президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что безработица в России составляет всего 3% и такого никогда не было.