Лондон, 7 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. У России нет никаких оснований верить в голословные обвинения Великобритании в причастности Москвы в хакерских атаках. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ответ с нашей стороны было заявлено, что, в отсутствие конкретных доказательств, у нас нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям. Напомнили, что до начала специальной военной операции на Украине Россия неоднократно предлагала Лондону наладить профессиональный диалог по вызывающим обеспокоенность происшествиям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако британская сторона всякий раз отказывалась от наших предложений», — сказал Келин.

Посол также отметил, что правящая партия в Великобритании пытается лишь заручиться голосами избирателями перед предстоящими выборами, озвучивая обвинения в причастности России в хакерских атаках.

Дипломат добавил, что у руководства РФ нет никаких оснований доверять подобным «инсинуациям» Лондона.

Как ранее передавало ИА Регнум, 7 декабря посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании после введения Лондоном санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto.

Британские власти утверждают, что якобы раскрыли серию попыток осуществления киберопераций, направленных против высокопоставленных лиц и организаций. Как отмечается, правительство Великобритании полагает, что это было сделано с намерением использовать полученные сведения для вмешательства в «британскую политику и демократические процессы страны».

Отмечается, что 7 декабря Великобритания ввела санкции против двух россиян, как утверждается, членов хакерской группировки Callisto, известной также под названиями Seaborgium, Star Blizzard и Cold River, якобы связанной с ФСБ.