Москва, 7 декабря, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление принял 7 декабря Совет Федерации.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в тексте постановления.

8 декабря на заседании ЦИК будет рассмотрен проект постановления о трёхдневном голосовании на выборах президента (15–17 марта), рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, отметив, что выступает именно за эту форму голосования, поскольку она расширяет избирательные возможности граждан.

Выборы как гарант укрепления России

Достойно проведённые выборы президента будут гарантом укрепления России, сказала Памфилова. Она поблагодарила членов Совфеда за принятие постановления о назначении выборов и за обеспечение необходимой законодательной базы.

Избирательная система России обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести выборы именно так, как это требует и ждёт народ, сказала также Памфилова.

Старт кампании

Принятие постановления о дате выборов президента является стартом избирательной кампании, отметила в свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко. От результатов этих выборов будет зависеть, сумеет ли Россия успешно отвечать на новые вызовы, также от их итогов будет зависеть будущий вектор развития страны, добавила спикер Совфеда.

Президент Владимир Путин пока не делал никаких заявлений об участии в выборах главы государства в 2024 году, по этому вопросу необходимо набраться терпения, заявил 7 декабря журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Новые регионы и зарубежные участки

Вопрос о том, будут ли выборы проводиться в новых регионах страны, решат в срок до 12 декабря после консультаций с силовыми ведомствами, сказала Памфилова. Аналогичный порядок действовал и в период подготовки Единого дня голосования 2023 года, напомнила она.

Выборы президента в новых регионах России пройдут в сроки, установленные законом и решениями избирательных комиссий, предположил в беседе с журналистами первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Ранее проводившиеся голосования показали, что обеспечить необходимые меры безопасности вполне возможно, заявил он.

Что касается голосования на президентских выборах за границей, особенно в странах, где работе российских дипмиссий чинят препятствия, то этот вопрос будет обсуждаться с Министерством иностранных дел, отметила Памфилова. В любом случае дистанционное электронное голосование на таких участках применяться не будет, отметила она.

Провокации Запада

Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году, отмечала Памфилова в сентябре 2023 года. К противоправной деятельности привлекли в том числе центры, находящиеся в Польше и странах Прибалтики, заявляла она. ЦИК уже ведёт подготовку к выборам президента, ожидается, что явка будет высокой и комиссия сделает всё, чтобы выборы главы государства прошли достойно, добавила Памфилова.

Выборы президента России впервые пройдут в столь «токсичной» геополитической обстановке, отметила Памфилова 7 декабря. Ангажированные зарубежные организации непременно попытаются дискредитировать эти выборы, и задача государства — не допустить провокаций и ошибок при их проведении, сказала в свою очередь Матвиенко.

Внешнеполитические оппоненты России непременно попытаются вмешаться в проведение выборов, отметил в беседе с ИА Регнум директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Следует ожидать попыток информационного давления, раскачки общественно значимых тем от мигрантов до этноконфессиональной стабильности, считает эксперт. В России хорошо понимают, какими будут вызовы, и готовы их купировать, добавил Егорченков.