Москва, 7 декабря, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины предоставило США совершенно фантастический список «хотелок», тем более что весомую часть техники из перечня невозможно поставить по объективным причинам. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Павел Багмут/zumapress.com, globallookpress.com

Ранее агентство Reuters поделилось новым перечнем запрашиваемой Киевом военной техники. Министерство обороны Украины попросило США предоставить вооружение из списка, в том числе системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. При этом в США до сих пор никак не согласовали финансирование ВСУ.

По мнению Подберёзкина, список запрашиваемой техники не имеет ничего общего с реальностью.

«Это совершенно нереалистичные хотелки. Это фантастическая просьба, которая не имеет под собой оснований. Даже для примера THAAD стоит полтора-два миллиарда. При нынешнем порядке финансирования Украины со стороны США нет никаких надежд, что масштабы будут увеличены», — поделился Подберёзкин.

Но, как заметил эксперт, есть и другой нюанс, не позволяющий поставить системы THAAD. Данные комплексы нужно сначала произвести. Как пояснил Подберёзкин, у Вашингтона нет свободных систем THAAD, Штаты могут их лишь потребовать либо у Южной Кореи, либо у Японии. Сама по себе ПРО THAAD — это система противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, аналог российской ЗРК С-400 и С-500. А ЗРК Patriot относится к комплексам средней дальности и обеспечивает перехват в основном летательных аппаратов, беспилотников. При этом, по мнению Подберёзкина, даже если бы США поставили Киеву ПРО THAAD, то это бы ничего не решило для Украины.

«Да и другая запрашиваемая техника почти закончилась, она осталась только в наличии у национальных войск, у армии, а изымать оттуда не будут. Но не стоит надеяться, что поставки техники таким образом прекратятся, хотя они и будут совсем небольшие. Потому что для полномасштабного военного производства и пополнения запасов Соединённым Штатам нужно время и деньги. А как известно ситуация с финансированием в американском конгрессе сейчас очень непростая, суммы не согласовываются», — напомнил военный эксперт.

Он также отметил, что нецелесообразным было бы размещение на украинских территориях военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster и C-130 Hercules, которые являются крупногабаритными. Тем более что все украинские аэродромы, которые когда-то функционировали, хорошо известны российским силам.

«Поэтому Киеву было бы небезопасно размещать эту технику, российские силы смогли бы быстро её вычислить. И не все аэродромы смогли бы вместить С-130. Поэтому в украинском списке эта техника, скорее, как дополнительный бонус прописана. И этот запрос, видимо, выдан просто так, чтобы показать, какие аппетиты есть у Украины», — добавил Подберёзкин.

6 декабря в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Процедурное голосование не состоялось. В Белом доме запросили у Конгресса выделение дополнительных бюджетных средств в размере $106 млрд, из них на помощь Украине предусматривалось $61 млрд.

В беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко отметила, что украинские элиты деморализованы, потому что вероятность того, что Украина в этом году ещё получит финансовую помощь от США, очень мала и с каждым днём снижается.

Как сообщили в пресс-службе Кильского института мировой экономики, объём помощи Украине с августа по октябрь 2023 года уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, стоимость новых пакетов составила 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.