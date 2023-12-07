«Мастерство пилотажа»: МО РФ показало, как Су-35С сопровождали борт Путина
МО РФ: Су-35С сопровождали борт Путина в ОАЭ на расстоянии вытянутой руки
Москва, 7 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Лётчики Су-35С одновременно взлетели в максимально тесной группе на расстоянии вытянутой руки для сопровождения борта президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби. Видеокадры пилотирования российских лётчиков опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах видно, как истребители Су-35С готовятся к сопровождению президентского Ил-96, а также сам взлёт звена из трёх истребителей. Боевые самолёты находились на максимально близком расстоянии друг к другу.
По данным Минобороны, в процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров.
О сопровождении истребителям президентского борта сообщил 6 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На протяжении полёта президентского самолёта до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлёт звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса» — сказал Песков.
Позже пресс-секретарь добавил, что борт номер один и российские военные самолёты приземлялись в разных местах.
Без инцидентов
На следующий день Песков сообщил, что сопровождение самолёта Путина истребителями во время визита в ОАО и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов.
«Нет, нам неизвестно ничего об инцидентах, исходим из того, что всё прошло нормально и штатно», — отметил представитель Кремля.
«Неспокойный регион»
По словам пресс-секретаря российского лидера, самолёт Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности президента России, так как регион, над которым пролетал президентский борт, является неспокойным.
«Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно <…> Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — уточнил Песков.
Кроме того, по словам представителя Кремля, Су-35С несли штатное вооружение различного класса.
Согласие на пролёт
Песков подчеркнул, что до официального визита от государств, над территорий которых проходил пролёт президентского борта, были получены разрешения для авиационного сопровождения. В Кремле в связи с этим выразили признательность.
Тёплый приём
Владимиру Путину и российской делегации обе аравийской страны устроили торжественный и тёплый приём по прибытии в ОАЭ.
Так, в Абу-Даби, где президент РФ встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, истребители ВВС Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) окрасили небо над эмиратской столицей в цвета российского флага.
Торжественно Путина приветствовали на пути всего следования кортежа российского президента. Улицы Абу-Даби были украшены российскими и эмиратскими флагами. Также Путина встречал почётный караул и сопровождали приветственные выстрелы из пушек.
В ответ на гостеприимство эмиратской стороны, Путин по-арабски поблагодарил главу ОАЭ.
«Шукран («спасибо» в переводе с арабского)», — сказал российский президент.
Тёплый приём устроили российской делегации и в Саудовской Аравии, где российский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
В ответ Путин выразил наследному принцу благодарность и признательность за щедрое гостеприимство, оказанное ему и сопровождающей его делегации.