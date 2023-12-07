Москва, 7 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Лётчики Су-35С одновременно взлетели в максимально тесной группе на расстоянии вытянутой руки для сопровождения борта президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби. Видеокадры пилотирования российских лётчиков опубликовало Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

На кадрах видно, как истребители Су-35С готовятся к сопровождению президентского Ил-96, а также сам взлёт звена из трёх истребителей. Боевые самолёты находились на максимально близком расстоянии друг к другу.

По данным Минобороны, в процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров.

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О сопровождении истребителям президентского борта сообщил 6 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На протяжении полёта президентского самолёта до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлёт звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса» — сказал Песков.

Позже пресс-секретарь добавил, что борт номер один и российские военные самолёты приземлялись в разных местах.

Без инцидентов

На следующий день Песков сообщил, что сопровождение самолёта Путина истребителями во время визита в ОАО и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов.

«Нет, нам неизвестно ничего об инцидентах, исходим из того, что всё прошло нормально и штатно», — отметил представитель Кремля.

«Неспокойный регион»

По словам пресс-секретаря российского лидера, самолёт Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождался истребителями Су-35С для обеспечения безопасности президента России, так как регион, над которым пролетал президентский борт, является неспокойным.

«Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно <…> Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — уточнил Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, Су-35С несли штатное вооружение различного класса.

Согласие на пролёт

Песков подчеркнул, что до официального визита от государств, над территорий которых проходил пролёт президентского борта, были получены разрешения для авиационного сопровождения. В Кремле в связи с этим выразили признательность.

Тёплый приём

Владимиру Путину и российской делегации обе аравийской страны устроили торжественный и тёплый приём по прибытии в ОАЭ.

Так, в Абу-Даби, где президент РФ встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, истребители ВВС Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) окрасили небо над эмиратской столицей в цвета российского флага.

Торжественно Путина приветствовали на пути всего следования кортежа российского президента. Улицы Абу-Даби были украшены российскими и эмиратскими флагами. Также Путина встречал почётный караул и сопровождали приветственные выстрелы из пушек.

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В ответ на гостеприимство эмиратской стороны, Путин по-арабски поблагодарил главу ОАЭ.

«Шукран («спасибо» в переводе с арабского)», — сказал российский президент.

Тёплый приём устроили российской делегации и в Саудовской Аравии, где российский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В ответ Путин выразил наследному принцу благодарность и признательность за щедрое гостеприимство, оказанное ему и сопровождающей его делегации.