Москва, 7 декабря, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Оформление авиабилетов затруднено из-за сбоя в работе системы Leonardo, сообщается 7 декабря на сайте «Аэрофлота».

Марина Лысцева/ТАСС

«В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт «Аэрофлота», агенты и др.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в «Ростехе» заявили, что система бронирования авиабилетов Leonardo продолжает подвергаться DDoS-атакам с территории нескольких стран, включая Украину.

В госкорпорации пояснили, что злоумышленники стремятся обрушить систему бронирования, чтобы парализовать авиаперевозки в стране. Такие случаи в мире уже были: в 2013 году сбои в системе Sabre затронули более 300 авиакомпаний, в 2017 году обрушение системы Amadeus привело к задержке рейсов свыше 130 перевозчиков из разных стран.