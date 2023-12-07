Москва, 7 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг информацию о её госпитализации. Об этом 7 декабря он сообщил корреспонденту ИА Регнум.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Композитор Александра Пахмутова

«Это полное враньё, с ней всё в порядке. Она чувствует себя замечательно. Не понимаю, кто и зачем распространяет эти сплетни», — сказал он.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Пахмутову экстренно госпитализировали в Москве из-за сердечного приступа.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября президент России Владимир Путин поздравил Пахмутову с днём рождения. Он отметил, что творчество композитора пользуется всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит душевное тепло. Глава государства пожелал народной артистке СССР доброго здоровья и бодрости духа.