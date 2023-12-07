Мадрид, 7 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Власти Испании выслали двух сотрудников посольства США, которые подозреваются в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра с целью получения секретной информации, пишет El Confidencial.

Антон Денисов/РИА Новости

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес вызвала американского посла Джулиссу Рейносо, чтобы получить разъяснения по действиям сотрудников дипмиссии.

В результате минимум два сотрудника посольства покинули Испанию, а двое представителей испанской разведки находятся под следствием по обвинению в разглашении секретной информации.

По данным издания, внутреннее расследование показало несанкционированный доступ агентов к секретной информации.

Также один из офицеров среднего звена был завербован американскими шпионами для передачи им информации в обмен на деньги.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность информатора посольства США, экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке гражданина России Роберта Шонова.

С осени 2022 года мужчина выполнял задания сотрудников американского посольства в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о специальной военной операции и ходе мобилизации. Кроме того, Шонов собирал для США данные о проблемных моментах в регионах и оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году.