Москва, 7 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча, на один из которых условно, и оштрафован на 200 тысяч рублей. Такое решение принял 7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Владимир Астапкович / РИА Новости Главный тренер футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал журналистам, что Карпин принял участие в заседании по видеосвязи. При этом главный тренер «Ростова» не извинялся, а только признал, что не должен был произносить оскорбительных слов в адрес судей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря в Москве, несмотря на сильный снегопад, состоялся матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу московского клуба. Матч проходил на сильно заснеженном поле. Из‑за снега в первом тайме даже временно приостанавливали встречу для очистки поля.

Карпин заявил, что не видит смысла проводить матч в сильный снегопад. После игры он назвал дебилами разрешивших «Ростову» и ЦСКА играть в снегопад. По его словам, это убийство футбола.