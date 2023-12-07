Москва, 7 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы отправил начальника штаба специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексея Алпатова под стражу на два месяца, сообщают 7 декабря «Известия».

РенТВ

Офицер будет под арестом до 6 февраля 2024 года.

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что Алпатова задержали вместе с другими членами банды, действовавшей с 1990-х годов и причастной к убийствам.

О задержании лидера и участников банды, причастных к убийству советника министра путей сообщения в 2002 году в Одинцово, ранее заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что члены группировки совершали преступления, в том числе похищения и заказные убийства, в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Красноярском крае с 1998 года по сегодняшний день.

Подозреваемым инкриминируют более 30 преступлений.