Москва, 7 декабря, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Вследствие грубых нарушений со стороны властей западных стран европейские юрисдикции больше не являются «тихими гаванями» для бизнеса, заявил 7 декабря в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» президент Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Европейские юрисдикции, которые ещё недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой — чужой», где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», — сказал президент.

Именно так в настоящее время выглядит конкурентная борьба в так называемом «мире, основанном на правилах», отметил Владимир Путин.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в своём выступлении также заявил, что действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая выстраивалась десятилетиями.

Мировые экономические отношения меняются, и на смену модели глобализации приходит новая многополярная модель, сказал также президент. Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США стремятся эксплуатировать все страны мира, включая своих союзников, подчеркнул Путин.

Вложения в иностранные ценные бумаги оказались ненадёжными, и даже обычных людей фактически ограбили, отметил также президент. Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов, однако иностранные партнёры в случае с ценными бумагами показали, чего они стоят, подчеркнул Владимир Путин.