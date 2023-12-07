Вашингтон, 7 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Военные ВСУ начали жаловаться на то, что не получают необходимое военного оборудование из-за протеста польских дальнобойщиков на границе, сообщает The New York Times.

Zuma/TASS Очередь большегрузов на польско-украинской границе в Медыке

«Украинские солдаты, добровольцы и владельцы предприятий говорят, что хаос начинает наносить урон и без того ненадёжным линиям поставок», — пишет газета.

Так, военный ВСУ по имени Владимир рассказал, что границы Украины оказались заблокированы в один из самых сложных моментов конфликта.

Ещё один украинский военный пожаловался, что его подразделение не может получить приборы ночного видения, поскольку они застряли на границе.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство страны и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, существовавшие до начала СВО.

Прямые убытки Украины от польской блокады превысили 400 млн евро, заявил ранее заместитель президента Ассоциации международных автоперевозчиков страны Владимир Балин.